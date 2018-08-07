На Черкащині п'яна компанія ледь не вбила жінку з дітьми

У місті Сміла на Черкащині жінка з двома дітьми ледь не стала жертвою ДТП на власному подвір'ї, коли туди на шаленій швидкості в'їхав позашляховик із п'яною компанією. Докладніше далі.

Здавалося б, нічого дивного у цій компанії, яка намагається полагодити паркан, немає. Та ледь забачивши камеру, чоловіки поспіхом забирають обладнання та намагаються втекти. Двоє з них - були у позашляховику, який і перетворив приватне подвір'я на суцільну руїну.

" - Ви можете розказати, як так сталося ? - Вам все розкажуть! - Так можливо б вашу позицію почути?"

Двір пані Галини і досі завалений битим склом, шматками металевого паркану та уламками автомобіля. Жінка розповідає, величезний позашляховик на шаленій швидкості зніс ворота, огорожу та дерево у їхньому дворі і зупинився лише за кілька сантиметрів від її невістки та двох маленьких онуків.

"Як невістка розказує, що вони петляли по оцій дорозі, а потім залітають сюди…тут ви може представити такий металевий паркан, з от таким бордюром. Вщент, можна сказати в друзки розлетілося", - розповідає Галина Куликовська, власниця подвір'я.

Зі слів очевидців, в автомобілі їхало троє чоловіків і дві жінки. Усі добряче напідпитку.

Це відео на телефон зняли родичі пані Галини. На кадрах видно, компанія поводиться доволі зухвало, навіть у присутності поліції.

"Пожалуста, Юра, не мають вони права. Юра, відійди".

Племінник пані Галини був присутній, коли поліція оформляла ДТП. Артур каже, ймовірний водій джипа Юрій Гребінь навідріз відмовився проходити тест на алкоголь. А згодом навіть заявив поліції, не він був за кермом, а його знайома.

"По розмовам, які лунали між ними, навіть по розмовах правоохоронців все вело до того, що за кермом був цей Юра, Юра постійно рвався до керма, типу хотів виїхати, покинути місце пригоди", - каже Артур Чемирис, племінник постраждалих.

Якщо ж за кермом була жінка, то хто їй довірив вчитися кермувати у людному місці?

"Поліцейський запитав у неї, чи є посвідчення водія, а вона - у мене нема нічого. Вона сказала, що вона вчилася водить машину", розповідає Ольга, сусідка постраждалих.

Слідчі поки що розглядають лише одну версію, що за кермом позашляховика все таки була супутниця власника автомобіля.

"Жінка не впоралась з керуванням, та скоїла наїзд на паркан. Наразі, за даним фактом відкрите кримінальне провадження", - каже Наталя Ткачук, прес-офіцер ГУ НП В Черкаській області.

За таке порушення водійці загрожує лише штраф або максимальне позбавлення волі на термін 6 місяців.