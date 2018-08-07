Масове отруєння у Львові. Одразу 27 дітей потрапили до лікарень із симптомами кишкової інфекції. Захворіла більша частина групи, яка приїхала до Львова на екскурсію з Хмельниччини. Детальніше - наша кореспондент Галина Якушко.

Сніжана з ночі на лікарняному ліжку. Їй зробили кілька крапельниць та уколів. Вночі у дівчини піднялася температура та почалася блювота. Напередодні Сніжана з'їла млинці та омлет.

"Дуже несмачний був омлет. Він такий невкусний і солоний дуже. А ввечері я їла, ну не картопля, а вода якась витікала. Ну вобше несмачно. А сметана вобше якась гірка", - розповідає Сніжана Конишева, постраждала.

Зі схожими симптомами до кількох лікарень Львова потрапили ще 26 дітей - наймолодшому 12 років, та 1 дорослий. У всіх гостра кишкова інфекція. Що її спричинило, поки що не відомо.

"Вони вживали якісь млинці з сиром, салат з сметаною, сиром і овочами, ну більше нічого підозрілого", - каже Тамила Алексанян, завідувач 4 діагностичним відділенням Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Кількість хворих може зрости. Діти приїхали групою - 38 осіб з Хмельниччини, перемогли у спортивних змаганнях і отримали путівки до міста Лева на екскурсію. Жили ось у цьому готелі. Харчувалися у кафе, зараз його перевіряє Держпродспоживслужба.

"Здійснюється відбір проб, проводиться огляд згідно переліку всіх питань", - розповідає Марія Яриш, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Пустомитівського районного управління Держпродспоживслужби.

"Обов'язково відбір харчових продуктів, які є в залишку, обов'язково змиви на бактерії кишкової палочки, вода", - говорить Віра Самілова, головний спеціаліст Пустомитівського районного управління Держпродспоживслужби.

Адміністратор готелю, в якому жили діти, каже: в зразковій роботі кухні певен. Такий випадок тут уперше. В усіх працівників є медичні книжки, а продукти купують з належними сертифікатами якості.

"Намагаємся максимально комфортне перебування дітей зараз зробити, тому що деякі в нас залишилися. Дехто зараз вже виписується з лікарні, все зараз надається для них. Зараз головне, щоб діти були здорові. Тому що це найжахливіше, що може бути. Далі вже будемо розбиратися", - каже Арутунян Мікаель, адміністратор готелю "Джем".

У готелі обіцяють компенсувати усі витрати на лікування. Проте зараз діти найбільше хочуть додому до батьків.

"Якщо сьогодні нас випишуть, але я не знаю, якщо, ну, іншим стане добре, то ми поїдемо завтра. Сьогодні вже нє", - каже Іванна Максимчук, постраждала.

За фактом масового отруєння у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Винним загрожує до трьох років обмеження волі.