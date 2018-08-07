У справі про отруєння родини Скрипалів установлено підозрюваних. Про це повідомляє британська преса із посиланням на джерела в спецслужбах. За версією слідства, у безпосередньому застосуванні хімічної зброї на території Великої Британії підозрюють двох громадян РФ. Лондон вимагатиме у Москви їх екстрадиції. Деталі із британської столиці розкаже Світлана Чернецька.

Одразу кілька британських газет сьогодні вийшли із однаковими передовицями. Мовляв, Лондон вже готує документи з вимогою до Москви екстрадувати двох росіян. Їх підозрюють у причетності до отруєння чотирьох осіб на британській території.

Поки що цю інформацію не підтверджують ані в уряді, ані в спецслужбах. Утім, чиновники також і не спростовують її. Уже п'ять місяців триває розслідування замаху на екс-агента Сергія Скрипаля та його дочку. В ньому задіяні сотні слідчих: як поліцейських, так і представників розвідки. Наразі вдалося відслідкувати пересування двох підозрюваних росіян - від моменту їхнього прибуття у лондонський аеропорт і до вильоту з країни. Тепер їх хочуть повернути до Британії, аби підозрювані постали перед судом.

"Ми мусимо спробувати повернути цих людей сюди, як би складно це не було. Ми також намагаємося активізувати міжнародний тиск на Росію, щоб вона вчинила як належить."

Лондон звинувачує Москву в цьому злочині з моменту, коли стало відомо, що Скрипалів отруїли високотоксичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР.

Втім, Росія спростовує свою причетність до замаху. Ситуація ускладнилась, коли "Новачком" випадково отруїлися ще двоє британців.

Дон Стерджесс і Чарлі Роулі знайшли речовину у флаконі для парфумів. Жінка загинула, і тепер кваліфікація справи змінилася від "замаху на життя" до "вбивство".

Джерела в британському уряді визнають, надії на те, що Москва погодиться на екстрадицію підозрюваних немає. І пригадують випадок 2006-го року, коли у Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм помер екс-агент ФСБ Олександр Литвиненко. Тоді теж встановили причетних, втім, Росія відмовилась видати їх Британії.