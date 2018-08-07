Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту телекомунікаційний супутник [ Редактировать ]
Ракета Falcon 9 минулої ночі успішно вивела на орбіту 6-тонний телекомунікаційний супутник. Носій компанії "SpaceX" стартував на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Прискорювач відірвався від ракети і м'яко сів на платформу в Атлантичному океані. Супутник розмістили на орбіті всього лише за 32 хвилини після запуску.
Апарат забезпечить інтернет- і телефонний зв'язок для Індонезії, Індії та інших регіонів Південно-Східної Азії.
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