Ракета Falcon 9 минулої ночі успішно вивела на орбіту 6-тонний телекомунікаційний супутник. Носій компанії "SpaceX" стартував на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Прискорювач відірвався від ракети і м'яко сів на платформу в Атлантичному океані. Супутник розмістили на орбіті всього лише за 32 хвилини після запуску.

Апарат забезпечить інтернет- і телефонний зв'язок для Індонезії, Індії та інших регіонів Південно-Східної Азії.