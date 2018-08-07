Аномальна спека у Євросоюзі викликала овочевий кризис [ Редактировать ]
Українським експортерам на замітку. Екстремальна спека спричинила найсерйознішу за 40 років овочеву кризу в Євросоюзі. Про це заявили у Європейській асоціації виробників фруктів та овочів.
Окрім овочевих, значно знизилась врожайність, зокрема, бобів, гороху, квасолі та шпинату.
Особливо постраждали від спеки фермерські угіддя у Франції, Нідерландах, Німеччині, Великій Британії, Угорщині та Польщі.
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