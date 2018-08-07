Бойовики зосередили свої сили на третій лінії оборони

На відверті провокації з боку російських найманців наші бійці теж відповідають вогнем із піхотної зброї. Утім, противник вдається до підступів провокує українських захисників як не стріляниною, то хитрощами. Докладніше з передової Ірина Баглай.

Кілька шарів мішків захищають наших бійців від обстрілів бойовиків, які відкривають вогонь і посеред дня.

"Прозвучало пару одиночних пострілів", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України.

Та попри небезпеку, Михайло постійно спостерігає за позицією ворога. Напередодні ввечері з такої стрілянини почався бій, який тривав годину.

"Вони перші відкрили стрільбу по нам по сусідам зправа, зліва. Тут де я стою зараз, свистіло над головою. Вже привикли", - каже Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.

І коли калібр збільшився, бойовики випустили кілька гранат з РПГ ручних гранатометів. Наші військові прицільно дали відсіч.

"Почали все більше нарощуватися інтенсивність вогню зі сторони противника і мусили давати відсіч. Оскільки противник не хотів зупинятись добровільно", - коментує Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.

Учорашнім боєм російські найманці, припускають армійці, намагалися відволікти їхню увагу.

"Вони щось робили . Можливо, навіть якась важлива машина заїжджала з чимось, що їм треба було завести. Могли заходити у посадку де їх мало видно", - говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.

На цій ділянці фронту російські окупанти повсякчас намагаються спровокувати українських піхотинців на вогонь у відповідь. Тож наші бійці вже розпізнають плани ворога по характеру обстрілів.

"Підходять значить. Будуть стріляти по одній позиції з 3-4 їхніх", - каже Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.

А як не стріляниною, то хитрощами виманюють.

"Використовують демаскуючі засоби для того, щоб ввести в оману. Вішають компакт диски, бляшанки, щоб відблискувала типу від оптики і витягують вогонь при цьому вичисляють, де позиції наших військовослужбовців і туди ведуть кучний вогонь прицільний", - розповідає Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.

Видають бойовики і свій морально-психічний стан. Очікуючи на атаку з боку українських збройних сил, найманці зосередили свої сили на третій лінії оборони.

"Зараз дуже видно інтенсивну роботу на третій лінії оборони . Зараз вони екскаватором проїзжають", - каже Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.

"Урали будуються тут трошки дальше. Км 4-5 крани риють ,плити ложать, бетон", - розповідає Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України.

Піхотинців ці маневри із укріплення ворогом тилових позицій не дивують .

"Можна сказати їм лячно. У нас потенціал збільшується також. Ефективність ведення бойових дій у нас досить великому рівні", - каже Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.