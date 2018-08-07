Війна на Донбасі: бойовики зосередили свої сили на третій лінії оборони [ Редактировать ]
На відверті провокації з боку російських найманців наші бійці теж відповідають вогнем із піхотної зброї. Утім, противник вдається до підступів провокує українських захисників як не стріляниною, то хитрощами. Докладніше з передової Ірина Баглай.
Кілька шарів мішків захищають наших бійців від обстрілів бойовиків, які відкривають вогонь і посеред дня.
"Прозвучало пару одиночних пострілів", - говорить Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України.
Та попри небезпеку, Михайло постійно спостерігає за позицією ворога. Напередодні ввечері з такої стрілянини почався бій, який тривав годину.
"Вони перші відкрили стрільбу по нам по сусідам зправа, зліва. Тут де я стою зараз, свистіло над головою. Вже привикли", - каже Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.
І коли калібр збільшився, бойовики випустили кілька гранат з РПГ ручних гранатометів. Наші військові прицільно дали відсіч.
"Почали все більше нарощуватися інтенсивність вогню зі сторони противника і мусили давати відсіч. Оскільки противник не хотів зупинятись добровільно", - коментує Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.
Учорашнім боєм російські найманці, припускають армійці, намагалися відволікти їхню увагу.
"Вони щось робили . Можливо, навіть якась важлива машина заїжджала з чимось, що їм треба було завести. Могли заходити у посадку де їх мало видно", - говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.
На цій ділянці фронту російські окупанти повсякчас намагаються спровокувати українських піхотинців на вогонь у відповідь. Тож наші бійці вже розпізнають плани ворога по характеру обстрілів.
"Підходять значить. Будуть стріляти по одній позиції з 3-4 їхніх", - каже Дмитро, військовослужбовець Збройних Сил України.
А як не стріляниною, то хитрощами виманюють.
"Використовують демаскуючі засоби для того, щоб ввести в оману. Вішають компакт диски, бляшанки, щоб відблискувала типу від оптики і витягують вогонь при цьому вичисляють, де позиції наших військовослужбовців і туди ведуть кучний вогонь прицільний", - розповідає Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.
Видають бойовики і свій морально-психічний стан. Очікуючи на атаку з боку українських збройних сил, найманці зосередили свої сили на третій лінії оборони.
"Зараз дуже видно інтенсивну роботу на третій лінії оборони . Зараз вони екскаватором проїзжають", - каже Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.
"Урали будуються тут трошки дальше. Км 4-5 крани риють ,плити ложать, бетон", - розповідає Михайло, військовослужбовець Збройних Сил України.
Піхотинців ці маневри із укріплення ворогом тилових позицій не дивують .
"Можна сказати їм лячно. У нас потенціал збільшується також. Ефективність ведення бойових дій у нас досить великому рівні", - каже Захар, командир підрозділу Збройних Сил України.
по теме
Війна на Донбасі: бойовики поранили трьох військових
Трьох українських військових поранено на Донеччині напередодні. Минулої доби російські окупанти 30 разів відкривали вогонь по наших захисниках. В тому числі з мінометів великого калібру, заборонених Мінськими угодами. Найбільше провокативних ворожих обстрілів нараховано на Донецькому напрямку поблизу Мар'їнки
На Донбассе ранили украинских военных
На Донбассе боевики обстреляли 14 населенных пунктов и ранили нескольких украинских военнослужащих
Украина в ООН призвала усилить давление на Россию
Международные механизмы влияния, в том числе санкции против России, должны усиливаться
На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных Сил. Боевики за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по нашим позициям
На Донбасс стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ
ОБСЕ зарегистрировала на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз
На Донбасі бойовики посилюють поліцейський режим
Один український військовий дістав поранення на Донбасі минулої доби. Напередодні російські найманці 40 разів обстріляли позиції наших військових. Найгарячіше було на Луганському напрямку поблизу селища Кримського. Там окупанти стріляли мало не щогодини