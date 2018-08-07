Состояние здоровья Сенцова резко ухудшилось [ Редактировать ]
В украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, сообщает "Громадське".
В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.
По словам Динзе, в Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу.
Он также чувствует слабость во всем теле.
Политзаключенному стало хуже, потому что в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.
Адвокат также уверен, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.
Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".
Он также против перевода в любую другую больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".
Ранее мы писали о том, что Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову.
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