В украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, сообщает "Громадське".

В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

По словам Динзе, в Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

Он также чувствует слабость во всем теле.

Политзаключенному стало хуже, потому что в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.

Адвокат также уверен, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".

Он также против перевода в любую другую больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".

Ранее мы писали о том, что Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову.