ДТП в Харькове: суд требует найти нарколога по делу Зайцевой [ Редактировать ]
Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове обязал полицию найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр Елены Зайцевой и обнаружила у нее наркотическое опьянение. Об этом по итогам судебного заседания сообщает медиапроект Накипело.
"Суд обязал полицию найти Федирко и доставить на следующее заседание. Оно будет 11 сентября в 14:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее судья предложила перейти к нерешенному вопросу о допросе Федирко, которая не явилась и на это заседание.
При этом сторона обвинения попросила суд не вызывать Федирко, а опросить подозреваемую Зайцеву.
Ранее мы публиковали шокирующие данные наркологической экспертизы Зайцевой.
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