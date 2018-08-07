Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове обязал полицию найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр Елены Зайцевой и обнаружила у нее наркотическое опьянение. Об этом по итогам судебного заседания сообщает медиапроект Накипело.

"Суд обязал полицию найти Федирко и доставить на следующее заседание. Оно будет 11 сентября в 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее судья предложила перейти к нерешенному вопросу о допросе Федирко, которая не явилась и на это заседание.

При этом сторона обвинения попросила суд не вызывать Федирко, а опросить подозреваемую Зайцеву.

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