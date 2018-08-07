Дедушка насиловал 4-летнюю внучку [ Редактировать ]
Жителя Амбарово Николаевского района Одесской области обвиняют в изнасиловании 4-летней внучки. Об этом заявила бабушка ребенка, после того, как ей пожаловалась внучка. Женщина заявила в полицию.
Девочка пожаловалась на боль в животе, а вечером 5 августа - на боль в половых органах.
После визуального осмотра бабушка заподозрила, что ее внучку изнасиловали. Впоследствии ребенок рассказал, что дед каждый вечер пальцами касался ее.
Ранее мы писали о том, семейная пара насиловала и продавала педофилам собственного сына.
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