А пока, отечественные финансисты опустошают казну собственной страны, рядовые украинцы вынуждены наполнять чужую.

Один пример. Общая сумма денежных переводов из Польши от наших сограждан просто огромная.

За первые три месяца этого года она составила 800 миллионов долларов. И это почти 90% от всех иностранных переводов. В основном, деньги высылают люди, выехавшие на заработки.

Всего в Польше работает почти миллион украинцев.