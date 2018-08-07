Валютные резервы НБУ стремительно сокращаются. Только за июль, по данным Нацбанка, они уменьшились на триста миллионов долларов. Виной всему погашение госдолга в иностранной валюте. И это не считая платежей Международному валютному фонду. В то же время в НБУ заверяют, ресурсов достаточно, чтобы Киев мог и дальше выполнять свои обязательства.

Впрочем, у некоторых нардепов прогнозы не столь оптимистичные. Экономическая ситуация достигла критической отметки. И доказательство тому -20-миллиардная дыра в госбюджете. Так считает народный депутат Сергей Каплин. И он хочет разобраться - кто виновен в масштабном кризисе. Обещает провести собственное расследование.

"Люди сотнями тисяч їдуть за кордон на заробітки. Влада прикриває свої гріхи штучною девальвацією нацвалюти. Вбиваючи її до рівня 30 -35%. Разом з тим зростатимуть ціни на ліки, на продукти, на комуналку. Від цього постраждають прості люди. А влада, як завжди, буде виглядати білою і пухнастою. Ми не дамо дурити простих людей і залізти їм до кишені. Ми розпочинаємо власне розслідування - причин, авторів, винуватців девальвації нацвалюти", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, Лидер Социалистической партии.