Нападение на Екатерину Гандзюк: полиция ищет сообщника [ Редактировать ]
Полиция ищет второго подозреваемого в нападении на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Сегодня обнародовали фото этого человека.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно, помочь в поиске злоумышленника.
"Щодо одного з резонансних правопорушень, які було вчинено у нас в державі 31.07.18. Щодо замаху на громадянку Гандзюк. Звертаюсь саме до журналістів. Сьогодні ранком я отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розкриття таємниці досудового розслідування в якомусь контексті. Саме цей громадянин, за версією слідства має причетність до правопорушення. І нам потрібна допомога у встановленні його особистості", - рассказал Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины.
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Справу Катерини Гандзюк передали в СБУ
Уже затримали і підозрюваного в нападі на співробітницю херсонської мерії катерину Гандзюк. Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков. Розслідуванням справи відтепер займається СБУ. Генпрокурор Юрій Луценко поспілкувався з постраждалою, Катерина озвучила власні версії нападу на неї