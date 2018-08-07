Полиция ищет второго подозреваемого в нападении на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Сегодня обнародовали фото этого человека.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно, помочь в поиске злоумышленника.

"Щодо одного з резонансних правопорушень, які було вчинено у нас в державі 31.07.18. Щодо замаху на громадянку Гандзюк. Звертаюсь саме до журналістів. Сьогодні ранком я отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розкриття таємниці досудового розслідування в якомусь контексті. Саме цей громадянин, за версією слідства має причетність до правопорушення. І нам потрібна допомога у встановленні його особистості", - рассказал Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины.