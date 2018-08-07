На Донбассе боевики используют минометы запрещенного калибра [ Редактировать ]
На Донбассе сегодня уже шесть обстрелов. В Новозвановке, Опытном, Марьинке и Лебединском боевики использовали гранатомёты и пулеметы. А в районе Новолуганского пошли в ход минометы запрещенного калибра. На провокации наши бойцы вынуждены отвечать огнем из стрелкового оружия. Все подробности знает Ирина Баглай.
Мешки над окопами украинских пехотинцев - защищают их от огня боевиков. Позиции они простреливают и днем.
"Прозвучало пару одиночних пострілів", - говорит Михаил, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Михаил постоянно держит в поле зрения позицию противника. С такой вот стрельбы накануне боевики и начали бой, который длился час.
"Вони перші відкрили стрільбу по нам по сусідам зправа зліва. Тут де я стою зараз свістило над головою. Вже привикли", - говорит Дмитрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Под конец враг в ход пустил и гранатометы.
"Почали все більше нарощуватися інтенсивність вогня зі сторони противника і мусили давати відсіч, оскільки противник не хотів зупинятись добровільно", - говорит Захар, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
Вчерашним таким обстрелом, предполагают украинские солдаты, российские наемники хотели отвлечь их внимание.
"Вони щось робили. Можливо, навіть, якась важлива машина заїзджала з чимось, що їм треба було завести, могли заходити у посадку, де їх мало видно", - говорит Дмитрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Спровоцировать пехотинцев на ответный огонь на этом участке боевики пытаются постоянно. А наши военные уже изучили характер стрельбы.
"Підходять значит будуть стріляти по одній позиції з 3-4 їхніх", - говорит Дмитрий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Если не стрельбой, так хитростью - выманивают.
"Використовують демаскуючі засоби для того, щоб ввести в оману. Вішають компакт диски, бляшанки, щоб відблискувала типу від оптики і витягують вогонь при цьому вичісляють, де позиції наших військовослужбовців і туди ведуть кучний вогонь прицільний", - говорит Захар, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
Не удается боевикам скрыть и упаднические настроения в своих рядах. Вместо укрепления позиций на передовой, они возводят третью линию обороны.
"Зараз дуже видно інтенсивну роботу на третій лінії оборони. Зараз вони екскаватором проїзжають", - говорит Захар, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
"Урали будуються тут трошки дальше км 4-5 крани риють ,плити ложать, бетон", - говорит Михаил, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Боятся наступления, с улыбкой говорят пехотинцы и с пониманием относятся к страху противника.
"Можна сказати їм лячно. У нас потенціал збільшується, також ефективність ведення бойових дій у нас досить великому рівні", - говорит Захар, командир подразделения Вооруженных Сил Украины.
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