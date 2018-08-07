В Одесской области огласили приговор в деле об убийстве матроса Арслана Шейхова. Год назад его смерть возмутила местных жителей. Они опасались, что подозреваемый - бывший милиционер, сможет уйти от ответственности. Что решил суд, узнаем у Андрея Анастасова.

В августе прошлого года тело Арслана Шейхова было найдено в селе Егоровка: на своей родине моряк праздновал день рождения - ему исполнилось тридцать три. До этого военнослужащего видели в компании с Владимиром Злым - бывшим милиционером из местной зажиточной семьи. Вскрытие показало: у Шейхова сломаны одиннадцать ребер. Родственники уверены: склонный к насилию Злой попросту избил Арслана до смерти.

"Как только мы начали это дело, вот, чтобы наказать по заслугам. Нам сказали: какой закон? Вы знаете, что это нереально! С их деньгами вам просто нереально что-то выиграть", - рассказала Елена Волева, мать Арслана Шейхова.

В том, что это умышленное убийство, уверены и боевые товарищи Шейхова, которые служили с ним в зоне АТО. Об Арслане они отзываются как о добродушном человеке. Сослуживцы моряка, а также односельчане приехали на вынесение приговора.

"Это зверское убийство, вам этого не понять, потому что вы не теряли такого друга. И мы хотим, чтобы был вынесен правильный приговор, чтобы человека действительно лишили права находиться на свободе", - говорит Виктор Белоус, сослуживец Арслана Шейхова.

Следствие же пришло к иному выводу. Злой якобы делал Шейхову непрямой массаж сердца, сломал половину ребер, что и стало причиной смерти. Поэтому экс-милиционера прокуратура обвинила в убийстве по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье - пять лет тюрьмы. Для Владимира Злого прокурор попросил чуть меньше: четыре с половиной года лишения свободы.

"Был установлен факт нанесения телесных повреждений при нажатии на грудную клетку. То есть при непрямом массаже сердца, что в последующем было подтверждено показаниями прямых свидетелей ", - прокомментировал Олег Комышан, прокурор Раздельнянской местной прокуратуры.

Сам Злой утверждает, что и не бил матроса, и не проводил массаж сердца. А делал лишь искусственное дыхание, когда нашёл того в бессознательном состоянии на улице.

"Я ему не нажимал, я его пальцем не трогал, я просто облил его водой, помыл лицо и продул рот в рот, все! То, что, кто-то его избил - это следствие не искало, не разбиралось. Прошу меня оправдать и отпустить", - говорит Владимир Злой, обвиняемый.

В итоге - приговор. Судья признала Злого виновным и назначила ему четыре года тюремного заключения. Потерпевшая сторона считает это наказание недостаточно строгим. А сторона обвиняемого - в целом не согласна с приговором. Поэтому обе будут обжаловать решение суда.