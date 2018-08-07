Массовое отравление во Львове - 27 детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Пострадала часть группы, которая приехала во Львов на экскурсию из Хмельницкой области. Подробнее расскажет Галина Якушко.

Снежана с ночи на больничной койке. Ей поставили несколько капельниц и сделали укол. Ночью у девушки поднялась температура и началась рвота. Накануне она съела блины и омлет.

"Дуже несмачний був омлєт. Він такий невкусний і солоний дуже. А в вечері я їла, ну не картопля, а вода якась витікала. Ну вопще несмачно. А сметана вопще якась гірка", - рассказывает Снежана Конишева, потерпевшая.

С подобными симптомами в несколько больниц Львова попали 26 детей, самому младшему из которых 12 лет, и один взрослый. У всех острая кишечная инфекция. Что спровоцировало вспышку - пока неизвестно.

"Вони вживали якісь млинці з сиром, салат з сметаною, сиром і овочами, ну більше нічого підозрілого. Решта продуктів проходили технічну обробку", - говорит Тамила Алексанян, заведующая 4 диагностическим отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы.

Количество больных может возрасти. Дети приехали группой 38 человек из Хмельницкой области - выиграли в спортивных состязаниях и получили путевки во Львов на экскурсию. Жили вот в этом отеле. Питались в кафе, сейчас его проверяет Госпродпотребслужба.

"Здійснюється відбір проб, проводиться огляд згідно переліку всіх питань", - говорит Мария Ярыш, главный специалист Пустомытовского районного управления Госпродпотребслужбы.

"Обов'язково відбір харчових продуктів, які є в залишку, обов'язково змиви на бактеріі кишковоі палочки, вода", - комментирует Вера Самилова, главный специалист Пустомытовского районного управления Госпродпотребслужбы.

Администратор отеля, в котором жили дети, говорит: в образцовой работе кухни уверен. Такой случай здесь впервые. У всех работников есть медицинские книжки, а продукты покупают с надлежащими сертификатами качества.

"Намагаємся максимально комфортне перебування дітей зараз зробитию Тому, що деякі в нас залишилися, дехто зараз вже виписується з лікарні, все зараз надається для них. Далі вже будемо розбиратися", - говорит Микаель Арутунян, администратор отеля.

В отеле обещают компенсировать все расходы на лечение. Однако сейчас дети больше всего хотят домой к родителям.

"Якщо сьогодні нас випишуть, але я не знаю, якщо ну іншим стане добре, то ми поїдемо завтра, сьогодні вже нє", - говорит Иванна Максимчук, потерпевшая.

По факту массового отравления в полиции открыли уголовное производство. Виновным грозит до трех лет ограничения свободы.