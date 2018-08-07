Так называемые "маменькины сыночки" - хорошо воспитанные, внимательные джентльмены, которых вырастили недовольны собственной личной жизнью мамы по образу своего идеала мужчины, говорит психолог Егор Тополов.

"В таких семьях отец может присутствовать физически. Впрочем, как мужчина, он для этой женщины просто не существует. Во всех маменькиных сынках, которые выросли в полных семьях, присутствует скрытый или явный страх перед семейной жизнью. Они не хотят быть подавленными, как отец. Бессознательное опыт душного общения с матерью и вызывает у них этот страх перед женской властью", - рассказывает специалист.

Мать воспитывает "мужчину мечты". По-настоящему она не намерена сына с кем делить.

"Мать, как только почувствует, что их близость с сыном окажется под угрозой, возьмется всячески удерживать "кровинку" возле себя. Например, резко начнет "болеть", попадать в разные истории и нуждаться в защите. Будет делать все, чтобы перетаскивать внимание с жены на себя ", - объясняет Тополов.

Психолог дает 5 советов, как вести себя женщине, чтобы попытаться освободить мужа из-под опеки свекрови:

Поддерживайте доверительное общение с мужчиной, показывайте ему свою женскую слабость. Советуйтесь во всех вопросах, касающихся его мамы.

Какой бы ни была ситуация, никогда не позиционирует себя, как "врага" свекрови, особенно при муже.

Делайте вид, что не замечаете ее возмущение, навязчивых советов, критики. Максимально сглаживайте конфликты, позволяйте ей чувствовать себя важной и значимой.

Грамотно используйте инструментарий жены: если в приготовлении борща его мать превзойти "невозможно", то увлекайтесь его чем-то более интересным, чем еда: секс, спорт, путешествия, вечеринки с друзьями.

Старайтесь быть самодостаточной: имейте куда отлучиться в острые моменты, не стоит зависеть от мужчины финансово - это важный бонус в глазах свекрови.

В большинстве случаев полностью "отвоевать" своего мужа в навязчивой свекрови практически невозможно, говорит психолог. Особенно, если человек видит, как портятся отношения из-за вмешательства матери, но не пытается ограничить ее влияние.

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