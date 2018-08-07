"Операция года": украинские таможенники обнаружили наркотики в автомобиле [ Редактировать ]
Украинские таможенники обнаружили наркотические вещества в автомобиле, который въезжал через пропускной пункт Ягодин в Волынской области. О своей находке фискалы сообщили на странице в Facebook.
Но пользователей новость не впечатлила. Выявленная конопля оказалась небольшим пакетиком. А его содержимого хватило бы на пару сигарет.
Задержание наркодиллера с мешочком каннабиса пользователи окрестили "операцией года". И иронично заметили, что теперь могут спать спокойно.
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