Сильнейшие пожары на юге Израиля. Причина бедствия поджоги, которые устраивают палестинцы. Огненный террор уже нанес огромные убытки. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер.

Такого жаркого, во всех смыслах, лета на израильском юге не было со времен последней войны 14-го года. Сейчас здесь ведут другую битву с огнем. Палестинские террористы с помощью воздушных шаров и змеев поджигают леса и поля. В день одновременно бывает по 40 очагов.

Кибуц Нирам - одно из сельскохозяйственных поселений на границе с Газой. Тут выращивают много разных сельхозкультур, точнее выращивали. Половина полей сгорела, на остальных работы идут ни шатко, ни валко. Постоянные обстрелы, поджоги сделали местных фермеров, по сути, безработными.

"Муж целыми днями пропадает по инстанциям, оформляет компенсацию ущерба. Но ее пока не платят, потому что поджоги продолжаются. Работы почти остановились", - говорит Шарон Шели, жительница кибуца Нирам.

Убытки от пожаров – колоссальные, счет идет уже на десятки миллионов долларов. Это не беря во внимание военные затраты. Ущерб, нанесенный лесам, никто пока и не подсчитывал. В свое время Израиль потратил миллиарды, чтобы озеленить пустыню, теперь огонь пожирает сады и рощи.

Уму непостижимо, сколько человеческих усилий, денег, воды, наконец, нужно, чтобы в здешнем климате вырастить, например, вот такую рощу. Тут каждое дерево посажено человеческими руками. Чтобы роща превратилась в полноценный лес, необходимо еще лет 30 как минимум. А вот чтобы ее сжечь, достаточно воздушного шара и полбутылки бензина. Все это стоит максимум 5 шекелей, меньше двух долларов.

Компенсации правительство, конечно, заплатит. Но вот кто возместит людям нервы и потерянное время. Город Сдерот снова, как и 4 года назад, прикрыт батареей "Железного купола", но даже это оружие не всесильно. Одна из ракет прорвала защиту и угодила в жилой дом. Люди требуют от властей действий.

"У Хамаса есть четкая стратегия - уничтожение Израиля. У нас стратегии нет. Министры разделились - одни требуют решительных военных мер, другие считают, что проблему нужно решать мирным путем, улучшая экономическое положение в Газе. И эта неопределенность хуже, чем обстрелы", - говорит Александр Риман, житель города Сдерот.

У правительства стратегия есть, отвечать на поджоги и обстрелы еще более жесткими бомбардировками. Но это не работает. Палестинцы изобретают все новые способы террора. Теперь они используют в этих целях птиц. Несколько мертвых соколов с привязанными взрывными и зажигательными устройствами были обнаружены в окрестностях Газы.