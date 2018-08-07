За дороги, которые не видели ремонта более 60 лет, взялись в Харьковской области. Что удалось привести в порядок за последние два года? И когда появится нормальное сообщение между Харьковом и Сумами. Обо всем подробнее наши корреспонденты.

О том, что такое дорога от Харькова до Сум, Алексей Михайлович знает не понаслышке.

"Тут дорога дуже кепська була. Направлєніє називалось. Одні ями", - говорит Алексей Михайлович, водитель.

Страшный сон водителей скоро останется в прошлом. Все лето на трассе Харьков-Сумы работает дорожная техника.

Эта машина укладывает асфальт как под линеечку. В день может "закатать" до двух километров дороги.

"С самой машины попадает в бункер асфальтобетонная смесь, проходит внизу под плитой как таковой, плита дает ему уплотнение, уже забивает", - говорит Вячеслав Назаренко, ведущий инженер отдела строительства ремонтов автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Дорожное покрытие здесь не ремонтировалось больше шестидесяти лет. В итоге, в некоторых местах трасса разрушилась полностью. Дорожники сперва восстанавливают основание, делают 20-сантиметровую бетонную подушку.

Цемент уже сработал, и его специально проливают водой для того, чтобы цемент схватился, и после его накрывают с битумной эмульсией пленкой.

Пока нет дождей, работы ведутся практически круглосуточно. Полностью их обещают завершить до конца года.

"Це 81,7 км дороги. Облаштовано буде 2 шари асфальтобетону - вирівнюючий та верхній шар. Також буде комплекс завершений розміткою, в'їзними заїзними карманами, автобусними павільйонами. Ця дорога буде гарантовано стояти 12 років", - комментирует Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Кроме дороги на Сумы, в этом году работы ведутся на магистралях, соединяющих Харьков с Донецкой и Луганской областями. А еще ремонтируются десятки дорог местного значения. В маленьких селах, откуда люди порой не могли выехать даже на трассу.

"Ви знаєте, в жахливому стані були дороги на Донецьку і Луганську області, цього року завершимо. Біля 15 державних автомагістралей цього року заплановано, 80 місцевих доріг, а також долучаються до будівництва і реконструкції місцеві бюджети і навіть сільські ради, тому все робимо для того, щоб якомога більше зробити ремонтів і відповідних реконструкцій. Наступного року також плануємо великі масштабні роботи", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.

Навстречу харьковским дорожникам со стороны Сум сейчас движутся их коллеги. Так что к концу года два областных центра соединят единым асфальтовым полотном.