Харьковская Обладминистрация инициировала масштабный ремонт дорог в области [ Редактировать ]
За дороги, которые не видели ремонта более 60 лет, взялись в Харьковской области. Что удалось привести в порядок за последние два года? И когда появится нормальное сообщение между Харьковом и Сумами. Обо всем подробнее наши корреспонденты.
О том, что такое дорога от Харькова до Сум, Алексей Михайлович знает не понаслышке.
"Тут дорога дуже кепська була. Направлєніє називалось. Одні ями", - говорит Алексей Михайлович, водитель.
Страшный сон водителей скоро останется в прошлом. Все лето на трассе Харьков-Сумы работает дорожная техника.
Эта машина укладывает асфальт как под линеечку. В день может "закатать" до двух километров дороги.
"С самой машины попадает в бункер асфальтобетонная смесь, проходит внизу под плитой как таковой, плита дает ему уплотнение, уже забивает", - говорит Вячеслав Назаренко, ведущий инженер отдела строительства ремонтов автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Дорожное покрытие здесь не ремонтировалось больше шестидесяти лет. В итоге, в некоторых местах трасса разрушилась полностью. Дорожники сперва восстанавливают основание, делают 20-сантиметровую бетонную подушку.
Цемент уже сработал, и его специально проливают водой для того, чтобы цемент схватился, и после его накрывают с битумной эмульсией пленкой.
Пока нет дождей, работы ведутся практически круглосуточно. Полностью их обещают завершить до конца года.
"Це 81,7 км дороги. Облаштовано буде 2 шари асфальтобетону - вирівнюючий та верхній шар. Також буде комплекс завершений розміткою, в'їзними заїзними карманами, автобусними павільйонами. Ця дорога буде гарантовано стояти 12 років", - комментирует Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Кроме дороги на Сумы, в этом году работы ведутся на магистралях, соединяющих Харьков с Донецкой и Луганской областями. А еще ремонтируются десятки дорог местного значения. В маленьких селах, откуда люди порой не могли выехать даже на трассу.
"Ви знаєте, в жахливому стані були дороги на Донецьку і Луганську області, цього року завершимо. Біля 15 державних автомагістралей цього року заплановано, 80 місцевих доріг, а також долучаються до будівництва і реконструкції місцеві бюджети і навіть сільські ради, тому все робимо для того, щоб якомога більше зробити ремонтів і відповідних реконструкцій. Наступного року також плануємо великі масштабні роботи", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.
Навстречу харьковским дорожникам со стороны Сум сейчас движутся их коллеги. Так что к концу года два областных центра соединят единым асфальтовым полотном.
по теме
ДТП в Харькове: суд требует найти нарколога по делу Зайцевой
Суд по делу о смертельном ДТП в Харькове обязал полицию найти врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила осмотр Елены Зайцевой и обнаружила у нее наркотическое опьянение
Подольский мост в Киеве сняли в лучах рассвета (видео)
Не многим удавалось видеть Подольский мост на рассвете. Оказалось, что это очень красиво
В Харькове разоблачили порностудию (видео)
Правоохранители разоблачили порностудию в Харькове: модели, которые работали в режиме "он-лайн" за денежные средства
Опасный перекресток: в центре Харькова столкнулись Mercedes и Toyota (фото)
В центре Харькова Mercedes "приземлился" на крышу
Нажми на тормоза: на украинские дороги возвращаются радары
В Украину возвращается контроль скорости на дорогах - поможет ли это уменьшить количество ДТП?