В Европе продолжается аномальная жара. И на этот раз пострадал урожай.

Экстремальные температурные условия повлекли за собой самый серьезный за последние 40 лет овощной кризис. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей.

Особенно пострадали от жары фермерские угодья во Франции, Нидерландах, Германии, Великобритании, Венгрии и Польше.