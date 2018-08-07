Аномальная жара уничтожает овощи Европы [ Редактировать ]
В Европе продолжается аномальная жара. И на этот раз пострадал урожай.
Экстремальные температурные условия повлекли за собой самый серьезный за последние 40 лет овощной кризис. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей.
Особенно пострадали от жары фермерские угодья во Франции, Нидерландах, Германии, Великобритании, Венгрии и Польше.
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