В Смеле Черкасской области женщина с двумя детьми едва не стала жертвой ДТП в своем собственном дворе. Внедорожник влетел туда на бешеной скорости. Его не остановили даже металлические заборы. Чем закончилась эта история знает Станислав Кухарчук.

Казалось бы, ничего удивительного в этой компании, которая пытается починить забор, - нет. Но завидев нашу камеру, молодые люди стали спешно собирать оборудование и пытались бежать. Двое из них - были во внедорожнике, который снес ограждение частного дома.

"Ви можете розказати, як так сталося ? - Вам все розкажуть ! - Так можливо б вашу позицію почути?"

Двор Галины Куликовской завален битым стеклом, кусками металлического забора, обломками автомобиля. Женщина рассказывает, внедорожник на большой скорости снес ворота и дерево во дворе. Остановилась машина всего в нескольких сантиметрах от невестки и двух маленьких внуков.

"Як невістка розказує, що вони петляли по оцій дорозі, а потім залітають сюди. Тут ви може представити такий металевий паркан, з от таким бордюром стояв. Вщент, можна сказати в друзки розлетілося", - говорит Галина Куликовская, жительница Смелы.

По словам очевидцев, в автомобиле было трое мужчин и две женщины. Все изрядно выпившие.

Это видео на телефон сняли родственники Галины. На кадрах видно, что компания ведет себя дерзко даже в присутствии полиции.

"Пожалуста Юра, не мають вони права. Юра, відійди".

Племянник Галины Куликовской присутствовал, когда полиция оформляла ДТП. Уверяет, мужчина, который был за рулем, наотрез отказался проходить тест на алкоголь. А потом и вовсе заявил полиции машиной управлял не он, а знакомая.

"По розмовам, які лунали між ними, навіть по розмовах правоохоронців все вело до того, що за кермом був цей Юра, Юра постійно рвався до керма, типу хотів виїхати", - говорит Артур Чемирис, племянник пострадавших.

Местные жители возмущены, если женщина и была за рулем, то совершенно незаконно.

"Поліцейский запитав у неї , чи є посвідчення водія, а вона , у мене нема нічого. Вона сказала, що вона вчилася водить машину", - говорит Ольга, соседка пострадавших.

В полиции пока рассматривают только одну версию - внедорожником управляла спутница владельца машины.

"Жінка не впоралась з керуванням, та скоїла наїзд на паркан. Наразі, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.186 ч1 - це "порушення правил безпеки дорожнього руху", - говорит Наталья Ткачук, пресс-офицер ГУНП в Черкасской области.

Наказание за такое нарушение не строгое. Она может отделаться штрафом, либо максимум полгода заключения.