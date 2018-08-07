А украинских фермеров "допекли" не погодные условия, а финансовые. Они просят сократить налоги, чтобы лучше и быстрее развивать свой бизнес. Особенно это касается производителей молока, где нормы наиболее жесткие. Наши корреспонденты побывали в одном из фермерских хозяйств в Ривненской области.

Село Башаровка Ривненская область. Здесь находится один из крупнейших молочных комплексов Западной Украины, где содержат около двух тысяч коров. Ежедневно отсюда на переработку отправляют около 40 тонн молока.

"На сьогоднішній день ми маємо молоко екстра-класу. Ми теж дотримуємося всіх гостів євростандарту. Доїння в молокопровід - це стандарт і дотримання ГОСТів, які прописані і вимагаються молокозаводом і взагалі в країні", - говорит Любов Харчук, заместитель директора участка №7 "Агро-Экспресс-Сервис".

Фермеры закупают животных не только в Украине, но и за границей. Есть коровы из Чехии и Германии. Для них созданы здесь все условия, например, открытые помещения, защищенные от солнца. Молоко телятам развозит специальное молочное такси. На молодняке не экономят - кормят трижды в день по 2 литра.

"Телята від п'ятого дня утримуються і до двох місяців. Таке утримання запроваджено тільки у нас на підприємстві. Це навіс, який на літо розшторюється. В зимову пору ми зашторюємо для того, щоб не було протягів", - рассказывает Виталий Жыщук, главный ветеринарный врач "Агро-Экспресс-Сервис".

Такое большое хозяйство нуждается в поддержке государства, говорят фермеры. А ее сегодня нет.

"Любий фермер, любе господарство не може справитися з оцими завданнями складним із реалізації із усім, що склалися в нашій державі. Тобто потрібна спрямована перспективна програма, яка б на рівні держави підтримувала такі фермерські господарства", - говорит Игорь Перетятко, директор участка №7 "Агро-Экспресс-Сервис".

О своих проблемах фермеры рассказывали сегодня лидеру "Оппозиционного блока". Юрий Бойко пообещал помочь на законодательном уровне инициировать национальную программу поддержки животноводства.

"Їх позбавили пільгового режиму оподаткування, який існував до 2016 року. Коли це було відмінено, а це було відмінено під тиском міжнародного валютного фонду, одночасно фермерів позбавили приблизно 20 мільярдів обігових коштів. Що це означає? Це означає, що вони не зможуть купити ані техніку, ані засоби захисту рослин. Це була біда, це підвищило податкове навантаження на них", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

Еще одна беда, уверен Юрий Бойко, рейдерство. Особенно сильно страдают от этого фермерские хозяйства в центральных и восточных областях страны.

"Під дахом Міністерства юстиції, під дахом правоохоронних органів існують банди, які практично переоформлюють землі, приїжджають на поля запирають врожай, забирають землі в людей. І це все стало національною проблемою. Три четверті фермерів живуть і бояться, що в них заберуть врожай", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

Лидер оппозиционеров заверил, что его политсила будет добиваться возврата льготной системы налогообложения для фермеров. Есть и еще одно важное условия для развития села - доступные удобрения. После подорожания газа цены на них взлетели поэтому, по словам Юрия Бойко, государство должно принять срочные меры и снизить их стоимость.