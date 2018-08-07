Пожары в Калифорнии назвали самыми масштабными в истории США [ Редактировать ]
Почему не получается обуздать пожары в США? Сколько людей стали жертвами аномальной жары в Японии? И каких еще неприятных сюрпризов ждать от природы? Об этом и не только в нашем обзоре.
На индонезийском острове Ломбок повторное землетрясение магнитудой 5 с половиной. Информации о жертвах пока нет. С острова эвакуируют туристов. Во время первого землетрясения на прошлой неделе семибалльные подземные толчки привели к масштабным разрушениям. Погибли 142 человека. 230 получили серьезные травмы.
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Более 70 тысяч японцев пострадали вследствие аномальной жары, которая не прекращается с начала мая. Это - рекордное за всю историю наблюдений количество людей, попавших в больницы с симптомами теплового удара. Только на прошлой неделе погибли 13 человек, 13 с половиной тысяч были госпитализированы. Большинство пострадавших - пожилые люди, которые ради экономии не включают кондиционеры. В некоторых регионах страны температура достигла 40 градусов.
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Пожары в Калифорнии назвали самыми масштабными в истории США. Огнем охвачены 115 гектаров зеленых насаждений, и пламя распространяется дальше. Взять ситуацию под контроль пока не удается. До тла сгорели 170 домов, тысячи людей эвакуированы. Всего на территории штата зафиксированы 23 очага возгорания. Прогнозы метеорологов неутешительны, в ближайшее время похолодания или дождей не ожидается.
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Свыше ста человек ранены в результате взрыва в Болонье. Среди них - 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. Их отправили в больницу с ожогами. Двое пострадавших - в критическом состоянии. Взрыв прогремел накануне на шоссе неподалеку от аэропорта. Там столкнулись два грузовика. Один из них перевозил горючие вещества и от удара загорелся.
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Тропический шторм "Джон", сформировавшийся в Тихом океане, усилился и получил статус урагана. Об этом сообщили в Национальном центре наблюдений за торнадо в США. Скорость ветра внутри смерча - около 120 километров в час. Сейчас он в полутысяче километров от мексиканского прибрежного города Мансанильо. "Джон" движется на северо-запад, но, по словам метеорологов, угрозы пока не представляет.
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