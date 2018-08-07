В Праге киевское "Динамо" и чешская "Славия" сыграли матч третьего раунда Лиги чемпионов со счетом 1:1.

Ответный матч состоится через неделю в Киеве. Забитый гол на выезде и ничья - такой результат показали игроки "Динамо" перед киевским матчем.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов смотрите по ссылке.