В Киеве возле станции метро "Сырец" произошло ДТП с участием четырех машин. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель Skoda не заметил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, начал маневрировать вправо и "смял" три припаркованных автомобиля", - говорится в сообщении.

В это время водитель первого из трех автомобилей усаживал маленького ребенка в кресло на заднем сидении. По словам очевидцев, его доставали из-под машины.

"Это очень жутко, страшно и неправильно. 30-летний парень, 6 дней назад отметивший день рождения, садивший ребенка в кресло, разорван о свой же автомобиль лихачом на "Шкода"", - говорится в сообщении.

Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Его жене также вызвали "скорую".

Сама Skoda перевернулась на крышу, а водитель выжил.

На днях в смертельном ДТП под Винницей разбились три грузовика.