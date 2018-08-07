Только исполнилось 30: возле метро киевлянина "разорвало" его авто (фото) [ Редактировать ]
В Киеве возле станции метро "Сырец" произошло ДТП с участием четырех машин. В результате погиб мужчина.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Водитель Skoda не заметил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда, начал маневрировать вправо и "смял" три припаркованных автомобиля", - говорится в сообщении.
В это время водитель первого из трех автомобилей усаживал маленького ребенка в кресло на заднем сидении. По словам очевидцев, его доставали из-под машины.
"Это очень жутко, страшно и неправильно. 30-летний парень, 6 дней назад отметивший день рождения, садивший ребенка в кресло, разорван о свой же автомобиль лихачом на "Шкода"", - говорится в сообщении.
Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Его жене также вызвали "скорую".
Сама Skoda перевернулась на крышу, а водитель выжил.
На днях в смертельном ДТП под Винницей разбились три грузовика.
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