В Киеве произошла попытка рейдерского захвата университета "Украина", который находится по адресу улица Львовская, 23.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, оттуда позвонил знакомый, который работает в приемный комиссии и рассказал, что недавно в помещение ворвались люди в форме и закрылись.

"Все работники выйти оттуда не успели, остались заложниками. Президент университета вызвал полицию. Приехали и берут объяснения", - написал он.

Информацию об этом подтвердила и директор Центра инклюзивных технологий обучения в университете "Украина" Юлия Ресенчук.

На своей страничке в Facebook она рассказала о подробностях инцидента и опубликовала видео происходящего.

Днями ранее в Одессе вооруженные люди захватили предприятие.