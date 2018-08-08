Сотрудников киевского университета взяли в заложники (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошла попытка рейдерского захвата университета "Украина", который находится по адресу улица Львовская, 23.
Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook, оттуда позвонил знакомый, который работает в приемный комиссии и рассказал, что недавно в помещение ворвались люди в форме и закрылись.
"Все работники выйти оттуда не успели, остались заложниками. Президент университета вызвал полицию. Приехали и берут объяснения", - написал он.
Информацию об этом подтвердила и директор Центра инклюзивных технологий обучения в университете "Украина" Юлия Ресенчук.
На своей страничке в Facebook она рассказала о подробностях инцидента и опубликовала видео происходящего.
Днями ранее в Одессе вооруженные люди захватили предприятие.
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