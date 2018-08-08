В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой.

Пользователи начали сообщать о сбоях в районе 22:00 по киевском времени в downdetector.com. Перебои наблюдались по всему миру.

По данным ресурса, технические проблемы наблюдаются во многих странах Европы, Северной Америки и Африки.

Также сбой затронул пользователей Украины, Италии, Белоруссии, Испании, Англии и Норвегии.

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