В работе Telegram произошел сбой [ Редактировать ]
В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой.
Пользователи начали сообщать о сбоях в районе 22:00 по киевском времени в downdetector.com. Перебои наблюдались по всему миру.
По данным ресурса, технические проблемы наблюдаются во многих странах Европы, Северной Америки и Африки.
Также сбой затронул пользователей Украины, Италии, Белоруссии, Испании, Англии и Норвегии.
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