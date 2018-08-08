В столичном метро произошел жуткий случай - неадекватная женщина пыталась загрызть котенка на переходе между станциями метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

О происшествии сообщили на странице "Kyiv Live" в соцсети Facebook.

"На переходе между станциями метро "Майдан" - "Крещатик" бабка пыталась загрызть котенка на глазах у людей", - рассказали в сети.

Стоит добавить, что животное спасли - его забрали неравнодушные люди и назвали Логан.

Видео не рекомендуется смотреть несовершеннолетним людям. На кадрах присутствует нецензурная лексика.

Детали инцидента рассказал Михаил Корнийчук в Facebook.

"Я, Александра, Татьяна и Ярик несколько дней наблюдали за попрошайкой. И 5.08.18 мы должны были все вместе забрать котят. Но мы все ехали с разных мест. Александра приехала первой, и по стечению обстоятельств начала отбирать сама. Мимо проходящие девушки Яся и Настя ей помогли. Двоих котят благополучно забрали, а в одного попрошайка вгрызлась зубами, и не отпускала. Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы", - сообщил Корнийчук.

"Кровь котенка была у нее на лице. Лапу освободили. Девушка с котятами убежала от попрошайки подальше. А бабку интересовало, кто оплатит разбитую корзинку", - добавил он.

"Одного котенка сразу забрали в семью. Двух других привезли мне. Котята худые, сильно истощены. На утро я пошел в ветклинику сделать рентген, так как котенок не становился на лапу", - рассказал он.

"На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, что скорее всего разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава! Еще б миллиметр и попрошайка перегрызла б Логану нерв и он остался б инвалидом. Логану назначили электрофорез на протяжении 14 дней. Стоимость одной процедуры 125 грн. 1750 грн за весь курс. Так же ему нужен корм. Часть мы уже закупили. Очень просим Вас помочь Логану!" - написал Корнийчук.

За жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе Украины предусматривается наказание. По статье 299, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

За особо жестокие преступления грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Недавно живодера Алексея Святогора отправили в Лукьяновское СИЗО - этот человек известен своим жестоким обращением с животными, он пропагандирует убийства собак, сам их отстреливает и раскладывает отравленную пищу, а затем щеголяет в соцсетях своими "успехами".