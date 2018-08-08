Порошенко и госсекретарь США провели телефонный разговор: о чем договорились [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Стороны поддержали подходы по дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств", - говорится в сообщении.
Они отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.
Собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.
Важное внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день.
Глава Украинского государства и Государственный секретарь США подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующих вызовов в сфере безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео поздравил президента Украины Петра Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.
Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США - в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.
Ранее Помпео заявлял, что хорошие отношения с Россией выгодны всем.
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