"Не собираюсь останавливаться": опубликовано новое обращение Сенцова [ Редактировать ]
Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного.
Как написал Динзе в Facebook, что Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны России.
Адвокат сообщил, что Ранее Сенцова привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа.
"Главный Врач, как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос, либо рот, на крайний случай в за*ницу. Вот такие врачи в России бывают. Карательная медицина", - написал Динзе.
"Я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине!", - отметил Сенцов в своем послании.
Ранее мы писали о том, что Германия призвала Россию оказать медпомощь Сенцову.
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