На Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам [ Редактировать ]
7 августа на Донбассе боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Боевиками велся прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по следующим населенным пунктам:
- Станица Луганская,
- Крымское,
- Малиновое,
- Новозвановка,
- Троицкое,
- Луганское,
- Новолуганское,
- Светлодарск,
- Опытное,
- Марьинка,
- Красногоровка,
- Гнутово,
- Лебединское,
- Павлополь,
- Водяное,
- Широкино.
"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганское, Лебединского и Широкино", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
По данным разведки трех боевиков уничтожили, девятерых ранили.
Кроме того, стало известно, где еще на Донбассе боевики используют минометы запрещенного калибра.
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