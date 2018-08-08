7 августа на Донбассе боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевиками велся прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по следующим населенным пунктам:

Станица Луганская,

Крымское,

Малиновое,

Новозвановка,

Троицкое,

Луганское,

Новолуганское,

Светлодарск,

Опытное,

Марьинка,

Красногоровка,

Гнутово,

Лебединское,

Павлополь,

Водяное,

Широкино.

"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганское, Лебединского и Широкино", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

По данным разведки трех боевиков уничтожили, девятерых ранили.

Кроме того, стало известно, где еще на Донбассе боевики используют минометы запрещенного калибра.