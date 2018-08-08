Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете.

При этом увеличивается возраст для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Указ легализирует организацию и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения - онлайн-казино.

Ранее Александр Лукашенко заговорил о войне в Беларуси.