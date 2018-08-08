Лукашенко разрешил онлайн-казино в Беларуси [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, легализующий игорную деятельность в интернете.
При этом увеличивается возраст для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Указ легализирует организацию и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения - онлайн-казино.
Ранее Александр Лукашенко заговорил о войне в Беларуси.
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