Королева Великобритании Елизавета II прибыла в свой шотландский замок Балморал в традиционный отпуск, но там ее ждала очередная неловкая ситуация.

Монарха торжественно встречали гвардейцы королевского шотландского полка, к которому приписан и трехлетний пони по кличке Круачан IV. Пони в арменйской попоне с медалями заставил краснеть своих однополчан, неожиданно "сделав кофуз" на ноги королевы, пишет The Sun.

92-летняя Елизавета II в шоке отпрянула, зажав себе нос.

Обожающая лошадей и собак королева быстро пришла в себя и отнеслась к произошедшему с юмором:

"Опять двадцать пять", - сказала она, дав понять, что уже попадала в подобную ситуацию.

Круачана IV уже окрестили самым невежливым пони - годам ранее он был в числе встречавший королеву в шотландском замке Стерлинг и также отличился. Круачана попытался съесть букет, который держала в руках высокая гостья. Елизавета быстро спрятала цветы за спину и оттолкнула морду Круачана со словами: "Убирайся".

Впрочем эта история - "цветочки" по сравнению с недавним скандалом в королевской семье: внучка Елизаветы ІІ леди Амелия Виндзор обнажилась в публичном месте - на глазах у прохожих и обслуги.