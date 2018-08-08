Смертельное ДТП в центре Киева: подобности трагедии (фото) [ Редактировать ]
Вечером 7 августа в Киеве на улице Щусева Шевченковского района столицы произошло смертельное ДТП, в Нацолиции рассказали подробности трагедии.
32-летний водитель автомобиля Skoda, избегая наезда на пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте, потерял управление и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями Hyundaі, Dacia и SsangYong.
В результате столкновения Skoda сбила 30-летнего мужчину, который в это время сажал своего 3-летнего сына в Hyundaі, и перевернулась, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
От полученных травм потерпевший скончался в карете "скорой". Врачи осмотрели ребенка, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам свидетелей, водитель автомобиля Skoda превышал разрешенную скорость.
В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате драгер не выявил содержания алкоголя.
Начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
В то же время под Днепром рейсовый автобус столкнулся с Audi А8.
по теме
В центре Киева посреди дороги вспыхнула "Газель" (видео)
В Подольском районе Киева на дороге недалеко от входа на станцию метро "Тараса Шевченко" загорелся автомобиль "Газель"
Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen снес женщину и врезался в автобус
В Святошинском районе Киева Volkswagen Tiguan сбил женщину на переходе и протащил ее по асфальту 10 метров
Кошмарное ДТП в Киеве: тела вырезали из покореженного металла (видео)
В Киеве на улице Саперно-Слободская столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. Тела погибших пришлось вырезать из машины спецсредствами
Жуткое ДТП в Днепре: пьяный водитель грузовика убил людей (видео)
В Днепре случилось тройное ДТП. Грузовой Mercedes врезался в легковой автомобиль BMW, погибли люди
Киевлянин сгорел живьем в ДТП
В Голосеевском районе Киева Mercedes слетел с дороги и загорелся. Водитель не выжил