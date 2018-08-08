Вечером 7 августа в Киеве на улице Щусева Шевченковского района столицы произошло смертельное ДТП, в Нацолиции рассказали подробности трагедии.

32-летний водитель автомобиля Skoda, избегая наезда на пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте, потерял управление и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями Hyundaі, Dacia и SsangYong.

В результате столкновения Skoda сбила 30-летнего мужчину, который в это время сажал своего 3-летнего сына в Hyundaі, и перевернулась, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

От полученных травм потерпевший скончался в карете "скорой". Врачи осмотрели ребенка, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам свидетелей, водитель автомобиля Skoda превышал разрешенную скорость.

В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате драгер не выявил содержания алкоголя.

Начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В то же время под Днепром рейсовый автобус столкнулся с Audi А8.