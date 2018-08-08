В Николаеве водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать (фото) [ Редактировать ]
8 августа в Николаеве автомобиль Mitsubishi Lancer сбил велосипедиста.
Mitsubishi повернул на Большую Морскую с улицы Никольской в направлении Варваровского моста и через сто метров после поворота сбил велосипедиста, ехавшего в попутном направлении, сообщает местное издание "Новости-N".
От полученного удара велосипедист упал на асфальт и получил травмы. В настоящее время на месте происшествия его осматривает врач "скорой".
По словам очевидца - водителя автомобиля Nissan Leaf - после совершения ДТП нарушитель не остановился и попытался уехать. Однако водитель Nissan помешал ему это сделать. Он затормозил впереди Mitsubishi, заблокировав ему дорогу, и вызвал полицию.
За несколько часов до этого в Киеве на улице Щусева произошло смертельное ДТП - водитель Skoda, избегая наезда на пешехода, столкнулся сразу с тремя авто.
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