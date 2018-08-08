Снижение налоговой нагрузки, защита от рейдеров и доступные удобрения - именно этих шагов ждут украинские фермеры.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время рабочей поездки в Ривненскую область. В селе Башаровка он посетил один из самых мощных молочных комплексов на Западной Украине и пообщался с селянами.

Он отметил, что практически у всех украинских фермеров одни и те же проблемы. Прежде всего, это повышение налоговой нагрузки. "Фермеров лишили льготного режима налогообложения, который существовал до 2016 года, и который, собственно, и дал толчок развитию сельского хозяйства. Когда под давлением МВФ он был отменен, одновременно фермеров лишили примерно 20 миллиардов оборотных средств. Это означает, что они не могут купить технику, средства защиты растений и т.п. Это беда и это произошло практически по всей стране. Поэтому льготный режим налогообложения необходимо возвращать, ведь это мера, которая подтвердила свою действенность и обеспечила стабильность развития аграрной отрасли", - подчеркнул оппозиционный политик.

"Второй вопрос, который задают люди – это нулевая ставка НДС на ввоз нетелей. Когда государственная политика по развитию племенных пород практически отсутствует, то понятно, что на первом этапе их нужно завозить, а дальше разводить свои", - сказал Юрий Бойко.

Комментируя проблему рейдерства, парламентарий отметил, что для Ривненщины это не так характерно, но для Центральной и Востока Украины с этим происходит настоящая беда.

"Под "крышей" Министерства юстиции и правоохранительных органов существуют банды, которые переоформляют землю, приезжают на поля и забирают у людей урожай. Все это стало проблемой национального масштаба. Фактически ¾ фермеров в стране боятся, что к ним придут и заберут урожай, и они живут под этим дамокловым мечом", - акцентировал сопредседатель фракции оппозиционеров.

Относительно производства удобрений он отметил, что для уменьшения их себестоимости нужно снизить цену на газ. "В стране сейчас существует пять предприятий, производящих удобрения. Когда подняли цены на газ – выросла и стоимость удобрений. Поэтому задача государства – снизить цены на газ, чтобы удобрения стали дешевле и были доступны селянам, чтобы не было увеличения цены, а соответствующим образом и увеличения себестоимости продукции на селе", - сказал народный депутат.

"Нужно, чтобы государство помогало селанам. И тарифы, и удобрения, и налоговая система – всё это должно работать на развитие производства, а не для того, чтобы останавливать его. Такой должна быть политика государства по отношению к сельскохозяйственному производству", - подчеркнул Юрий Бойко.