Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович пытался от имени Украины ввести в заблуждение иностранный суд. Такое мнение в Facebook высказал политический эксперт Петр Охотин, комментируя решение французского суда, удовлетворившего иск нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина к Рабиновичу.

Сегодня агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что суд большой инстанции Ниццы удовлетворил иск компаний Левочкиных, признав, что Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции. Суд указал, что Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

Суд также обязал Рабиновича выплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. (по €3 тыс. каждой). Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки. Адвокат Левочкиной Дэн Шефет заявил, что общие потери Рабиновича по этому иску составят около €500 тыс.

Охотин выразил мнение, что Рабинович получил "самую дорогую в Европе юридическую консультацию".

"Французский судья за полмиллиона евро объяснил нардепу банальность, которую знает любой первокурсник юрфака: от имени государства Украина иски подает Министерство юстиции, а не народные депутаты", – отметил он.

Политический эксперт также считает, что решение французского суда может иметь последствия для Рабиновича и в Украине: "Даст ли украинский Минюст публичную оценку действиям нардепа, который попытался от имени государства ввести в заблуждение иностранный суд, перебрав на себя полномочия министерства? Если бы каждый из 450 депутатов мог за границей накладывать аресты от имени Украины, как пытался Рабинович убедить французский суд, они парализовали бы правосудие в половине мира".

Эксперт также указал, что "прецедентное в украинской политике решение французского суда очень отличается от традиционных разборок олигархов в Лондонском суде: там приглашают команды адвокатов, долго готовят позиции, ведут переговоры и все делают тихо". "Рабинович, похоже, еще не выучил правила хорошего юридического тона, причем дорогой ценой", – отметил он.

Охотин считает решение суда "одной из череды неприятностей, с которыми в последнее время столкнулся Рабинович". "Рейтинги пошли вниз, суд во Франции стоил ему полмиллиона, скандал с его израильским гражданством создал юридические проблемы в Украине, контроль над партией он теряет, презентация команды закончилась приглашением туда националиста Николая Карпюка, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и полным недоумением Евгения Мураева", – резюмировал он.

Рабинович в феврале 2018 года заявил, что решением суда Ниццы арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По его словам, за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции он заплатил €400 тыс. личных средств.

Согласно декларации Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 тыс. грн.