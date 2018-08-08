Солдат-срочник одной из частей учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время несения караульной службы.

"Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился. На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будут устанавливаться следствием", - сообщает пресс-служба учебного центра "Десна" в Facebook.

Двумя днями ранее в Донецкой области солдат ВСУ повздорил с сержантом и выстрелил ему в голову из автомата.