В Черниговской области застрелился солдат [ Редактировать ]
Солдат-срочник одной из частей учебного центра "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство во время несения караульной службы.
"Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился. На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будут устанавливаться следствием", - сообщает пресс-служба учебного центра "Десна" в Facebook.
Двумя днями ранее в Донецкой области солдат ВСУ повздорил с сержантом и выстрелил ему в голову из автомата.
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