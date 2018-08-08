Агрохолдинг Укрлендфарминг (UkrLandFarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, согласно закону о финансовой реструктуризации, начал процедуру реструктуризации долга перед государственным "Ощадбанком". Об этом заявляет административный секретариат при Независимой ассоциации банков Украины. По мнению аналитиков Concorde Capital, это положительная новость для государственного банка и для рынка в целом.



UkrLandFarming Олега Бахматюка и государственный "Ощадбанк" начали процедуру урегулирования вопроса с погашением $100-миллионному долга. Об этом говорится в объявлении о финансовой реструктуризации по ряду компаний, входящих в структуру UkrLandFarming и Avangardco. В частности, заявки поданы от ООО "Имперово Фудз", ОАО "Агрохолдинг Авангард" и ОАО "Райз-Максимко". Первое собрание привлеченных кредиторов назначено на 16 августа. Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на топ-менеджера компании Игоря Петрашко, детали сделки появятся уже через месяц.



Аналитики считают, что для поддержания бизнеса компании также важно осуществить сделку по реструктуризации с государственными структурами - Национальным банком Украины и Государственным фондом гарантирования вкладов, как это предлагает владелец UkrLandFarming Олег Бахматюк. "Новость позитивна для "Ощадбанка" и выглядит нейтральной для держателей облигаций UkrLandFarming и Avangardco, которые еще не договорились о реструктуризации облигаций", - заявил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital, одного из крупнейших операторов на Украинской бирже.

Напомним, что владелец компании "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк предлагает НБУ привлечь аудиторов большой четверки для решения вопроса реструктуризации долгов двух ранее подконтрольных ему банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц. Олег Бахматюк заявил, что надеется конструктивно решить вопрос долга с новым главой НБУ. Сейчас Олег Бахматюк - единственный из владельцев банков, пострадавших в результате "банковской зачистки", которая проводила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, который заявляет о готовности выплатить все долги своих банков по согласованной с НБУ процедурой реструктуризации.