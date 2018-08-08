В жилом районе Киева прорвался "гейзер" кипятка (видео) [ Редактировать ]
В Днепровском районе Киева на улице Курнатовского из-за порыва теплосети в небо взмыл фонтан горячей воды.
"На месте инцидента с самого утра работали коммунальщики. Они разрыли большую яму и вскоре ликвидировали порыв. Однако, по их словам, саму трубу еще не починили", - сообщает 112.ua 8 августа.
Фонтан образовался еще 7 августа. Местные жители сообщили, что столб воды был высотой в 5 метров и бил из-под земли около 15 минут. Со временем давление воды уменьшилось, но двор продолжало заливать.
Ранее в Соломенском районе столицы прорвало трубу с горячей водой и вода вырвалась на улицу.
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