В Днепровском районе Киева на улице Курнатовского из-за порыва теплосети в небо взмыл фонтан горячей воды.

"На месте инцидента с самого утра работали коммунальщики. Они разрыли большую яму и вскоре ликвидировали порыв. Однако, по их словам, саму трубу еще не починили", - сообщает 112.ua 8 августа.

Фонтан образовался еще 7 августа. Местные жители сообщили, что столб воды был высотой в 5 метров и бил из-под земли около 15 минут. Со временем давление воды уменьшилось, но двор продолжало заливать.

Ранее в Соломенском районе столицы прорвало трубу с горячей водой и вода вырвалась на улицу.