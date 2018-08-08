Пугал "джином" и насиловал: шаман 15 лет держал в пещере девушку [ Редактировать ]
На острове Сулавеси в Индонезии 28-летнюю женщину освободили из плена шамана по имени Яго, который удерживал ее 15 лет. Он убедил ее в том, что одержим джинном, который поймает ее при попытке сбежать, сообщает BBC.
Пленница попала к шаману в возрасте 13 лет. Ее привели к нему ее же родственники для "лечения". Через некоторое время он сказал им, что девочка вылечилась и уехала в Джакарту устраиваться на работу. Ее пытались найти, но безуспешно.
Тем временем шаман рассказывал девушке о джинне и даже показывал его "фото". По ночам он насиловал ее у себя дома, днем прятал в пещере. Там ее и обнаружили через 15 лет после того, как она попала к шаману. Его задержали и будут судить.
Ранее мы сообщали о семейной паре, которая насиловала и продавала педофилам собственного сына.
по теме
Как похудеть: 10 побочных эффектов быстрых диет
оОколо половины всех женщин в любой момент времени сидят на диете
Женщина хотела привлечь удачу ритуалом и задохнулась в гробу
В Южной Корее женщина задохнулась в гробу, проводя ритуал привлечения удачи
Семейная пара насиловала и продавала педофилам собственного сына
В Германии суд приговорил семейную пару к 12 годам лишения свободы за продажу своего 10-летнего сына педофилам
7 августа к Земле максимально приблизится "зеленая" комета
Сегодня, 7 августа, на очень близком расстоянии от Земли пронесется комета С/2017 S3, или как ее называют "Зеленый Халк"
Завтрак за 10 минут: простые рецепты
Завтрак - главный прием пищи и не стоит ним пренебрегать