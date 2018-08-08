На острове Сулавеси в Индонезии 28-летнюю женщину освободили из плена шамана по имени Яго, который удерживал ее 15 лет. Он убедил ее в том, что одержим джинном, который поймает ее при попытке сбежать, сообщает BBC.

Пленница попала к шаману в возрасте 13 лет. Ее привели к нему ее же родственники для "лечения". Через некоторое время он сказал им, что девочка вылечилась и уехала в Джакарту устраиваться на работу. Ее пытались найти, но безуспешно.

Тем временем шаман рассказывал девушке о джинне и даже показывал его "фото". По ночам он насиловал ее у себя дома, днем прятал в пещере. Там ее и обнаружили через 15 лет после того, как она попала к шаману. Его задержали и будут судить.

Ранее мы сообщали о семейной паре, которая насиловала и продавала педофилам собственного сына.