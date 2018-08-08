МОМО: как спасти ребенка от смертельной игры [ Редактировать ]
В соцсетях появилась новая смертельная игра МОМО, которую сравнивают с печально известным "Синим китом" - группой смерти, доводящей до самоубийства.
МОМО ориентирована на подростков: кураторы игры присылают школьникам страшные видео и картинки, заставляют их выполнять опасные задания. При этом дети все больше интересуются МОМО - игра выходит на первые места в запросах интернет-поисковиков, информирует kp.ru.
Известный психолог Андрей Якутин уверен: чтобы уберечь ребенка от этой игры, прежде всего ему нужно внушить чувство безопасности и дает родителям следующие советы:
- Проведите с подростком разъяснительную беседу: вплоть до того, что на карте покажите, насколько далека Япония и что оттуда никто ему причинить вред не может.
- Второй момент: следите как за перепиской своего ребенка в соцсетях, так и за изменениями в его поведения.
- Игра МОМО влияет на психику подростков как наркотики: поведение испуганного ребенка кардинально меняется. Если раньше ваш ребенок любил поболтать, то вдруг он резко замыкается в себе. Или наоборот: молчаливый подросток начинает много общаться.
- Если вы уже обнаружили у своего ребенка сообщения с подобными картинками и заданиями, то немедленно обращайтесь в полицию.
- Ни в коем случае не осуждайте подростка за то, что он ввязался в эту игру: он должен чувствовать вашу поддержку.
О МОМО стало известно после того, как 12-летняя девочка в Аргентине покончила с собой. Перед тем, как покончить жизнь самоубийством, она записывала себя на видео. Полиция проверила телефон ребенка и обнаружила, что незадолго до смерти она общалась с незнакомым 18-летним парнем, у которого на аватарке была картинка МОМО.
Все, что известно о смертельной игре можно прочитать здесь.
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