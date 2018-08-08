В субботу, 11 августа, украинцы смогу увидеть третье и последнее в 2018 году солнечное затмение.

Последнее полное затмение земляне видели 21 августа 2017 года - тогда Луна закрыла солнечный диск на 100%. При частичном затмении Луна закрывает лишь часть Солнца.

В 2018 году люди в некоторых частях планеты видели уже два затмения - 15 февраля и в пятницу 13 июля. И вот 11 августа пройдет третье и последнее в 2018 году солнечное затмение.

Однако, учитывая особенности орбит и размещения небесных тел (Солнца, Земли и Луны), не все жители планеты могут в реальном времени видеть это впечатляющее зрелище.

Где наблюдать

Затмение 11 августа 2018 года будет другим. Увидеть его в реальном времени повезет жителям Северного полушария - а именно Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, а также тем, кто проживает в Скандинавии, Эстонии и Латвии, Гренландии, северо-восточной части России и в северной части Канады (Канадский Арктический архипелаг). А когда Солнце будет заходить, затмение еще увидят на Корейском полуострове. Однако украинцам не повезло - к сожалению, солнечное затмение и в этот раз нельзя будет увидеть в Киеве. Но если вдруг вы окажетесь в регионе, где солнечное затмение 11 августа будет видно, и вы собираетесь его наблюдать - обязательно используйте специальные защитные приспособления, чтобы не сжечь себе глаза.

Когда наблюдать

Солнечное затмение 11 августа начнется в 11:02 по 14:30, а его пик ожидается в 12:46 (по киевскому времени). Это будет частичным затмением 155-го сароса.

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