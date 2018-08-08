За любовь и отношения в гороскопе человека отвечает в основном Венера, а также особые области карты, которые у каждого человека строго индивидуальны. Тем не менее, астрологи выявили три наиболее успешных в любви знака зодиака.

Стрелец

Стрельцы оказались самыми удачливыми в любви. Вероятно, что это, в первую очередь, связано с тем, что Стрельцы прекрасно ладят практически со всеми знаками зодиака.

В характере Стрельцов присутствуют добродушие, умение прощать, чувство юмора, а также заинтересованность во всем на свете. Это делает их желанными партнерами для многих.

Стрельцы активны и целеустремленны, поэтому они будут добиваться предмета своей страсти, даже если поначалу не получают взаимности.

Как мужчины, так и женщины-Стрельцы в равной степени очень успешны в том, что касается любви. У них всегда много поклонников, но выбор они делают исходя из своих личных предпочтений.

Весы

Больше всего в любви везет Весам женского пола. Представительницы этого знака обычно умеют хорошо выглядеть, красиво говорить, они в основном очень миловидны или даже красивы и могут легко расположить к себе собеседника, тем самым оказывая магическое действие на мужчин.

В партнерстве женщины-Весы достаточно покладисты, не любят скандалить и провоцировать ссоры, а также будут боготворить своего партнера. Ну чем не идеальная женщина?

В отличие от женщин, мужчины-Весы не настолько успешны: все те качества, которые дает женственная Венера женщинам-Весам, будут смотреться более чем не гармонично, когда речь заходит о мужчине. Обычно они не слишком уверены в себе, долго сомневаются, долго принимают решения.

Козерог

Что касается Козерогов, то тут обратная ситуация: женщины-Козерожки вряд ли попадают в разряд самых везучих в любви людей. А вот мужчины, наоборот, считаются одними из самых успешных в отношениях.

Козероги мужчины очень серьезные и практичные люди, они умеют работать, зарабатывать и по большей части стремятся к серьезным отношениям. Для многих женщин это и есть идеал мужчины: серьезный, ответственный, еще и деньги приносит.

К тому же, Козерог-мужчина практичен и любит стоить далеко идущие планы, поэтому если ему нужны долгие отношения, он не будет растрачивать себя понапрасну на пустые и ни к чему не обязывающие романы, не будет напрасно надеяться, понимая сразу, что это не то, что ему нужно. Козерог, в отличие от Стрельца, будет идти к цели, если будет на 200% уверен, что оно ему реально надо.

Что касается женщин-Козерогов, то тут все просто: обычно они не слишком легки в общении, слишком серьезны и сразу говорят о своих далеко идущих планах по поводу того или иного мужчины. Такое поведение нередко просто отпугивает представителей сильного пола, поэтому женщин Козерогов мы не можем считать очень везучими в любви.

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