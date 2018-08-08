В Одессе бывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать свою экс-супругу гранатой.

Так, к правоохранителям обратилась их коллега из областного отдела полиции и сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.

"Полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям", - сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, мужчина решил напасть на нее.

"Не заботясь ни о судьбе бывшей жены, ни о судьбах десятков одесситов и гостей города, которые могли пострадать от его действий, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали вооруженного гранатой мужчину на улице Пантелеймоновская вечером 7 августа и изъяли у него взрывоопасный предмет. Проводятся неотложные следственные действия.

Ранее под Днепром взорвался автобус с депутатом.