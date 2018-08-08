Рейтинг наиболее эффективных депутатов украинского парламента нынешнего созыва снова возглавил Олег Ляшко.

Об этом свидетельствуют данные портала Верховной Рады по состоянию на июль 2018 года.

Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал автором 51-го законопроекта, принятых парламентом и подписанных Президентом Украины. В Верховной Раде нынешнего созыва это стало абсолютным рекордом.

На втором месте – также нардеп от РПЛ, председатель Комитета промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк, которого называют главным лоббистом промышленности в парламенте. Среди принятых Радой нынешнего созыва законов полсотни принадлежат его авторству.

Третье место занял руководитель второй по величине фракции парламента "Народный Фронт" Максим Бурбак, который выступил автором 29 законов Украины.

Четвертое место занял заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенка" Александр Третьяков (27). Пятое же делят между собой председатель фракции БПП Артур Герасимов (25), первый заместитель Председателя Верховной Рады УкраиныИрина Геращенко (25) и представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (25).

В ТОП-7 народных депутатов по количеству принятых законов их авторства вошли также известная своими инициативами по защите малого предпринимательства нардеп из БПП Оксана Продан (24), а также – внефракционный нардеп, председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко (23) и заместитель Председателя Комитета по евроинтеграции Мария Ионова (23).

Что касается "командного зачёта" - в рейтинге законотворческой эффективности фракций и групп как за период 8-й сессии VIII созыва, так и за время всего созыва, уверенно лидирует Радикальная партия, которая получила наивысший коэффициент по количеству принятых законов в расчёте на одного депутата фракции (0,62 и 7,14 соответственно).

Второе место по успехам в 8-й сессии досталось группе "Воля народа" (0,58), третье – Объединению "Самопомощь" (0,56). Далее в списке – фракция "Батькивщина" (0,45), группа "Партия "Возрождение" (0,33), фракция "Народный фронт" (0,30), фракция "Блок Петра Порошенка" (0,20).

По результатам работы всего созыва, второе место после Радикальной партии Олега Ляшка заняла фракция "Батькивщина" (6,30), третье - Объединение "Самопомощь" (5,52). Дальше по списку - группа "Воля народа" (3,47), фракция "Народный фронт" (3,37), фракция "Блок Петра Порошенка" (2,45), группа "Партия "Возрождение" (2,33).

Последнее место в рейтинге за сессию и созыв досталось фракции "Оппозиционный блок" с результатом в 0,19 и 1,07 соответственно.

Рейтинг эффективности народных депутатов за период 8-й сессии был составлен на основе данных официального сайта Верховной Рады Украины, исходя из количества принятых законов их авторства.

Эффективность деятельности фракций или групп как за 8-ю сессию, так и за период всего VIII созыва, рассчитывался исходя из соотношения принятых законов к количеству депутатов соответствующей фракции или группы, согласно обнародованному на сайте Верховной Рады состава.