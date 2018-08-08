Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в государственной компании "Укрзализныця" из состояния упадка.

"Компания-миллиардер, "Укрзализныця" была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", - передает слова Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

По словам премьера, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления "Укрзализныцей", искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

Распоряжение прозвучало на фоне заявления о том, что уже осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американским гигантом General Electric.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут" , - сообщил Владимир Гройсман.

Несколькими днями ранее "Укрзализныця" попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у "Российских железных дорог".