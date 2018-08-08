Гройсман поручил "вычислить" врагов в "Укрзализныце" [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в государственной компании "Укрзализныця" из состояния упадка.
"Компания-миллиардер, "Укрзализныця" была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", - передает слова Гройсмана пресс-служба правительства Украины.
По словам премьера, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления "Укрзализныцей", искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.
Распоряжение прозвучало на фоне заявления о том, что уже осенью Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализныця" по кооперационному договору с американским гигантом General Electric.
"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут" , - сообщил Владимир Гройсман.
Несколькими днями ранее "Укрзализныця" попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у "Российских железных дорог".
по теме
Украина отменит поезда в Россию
Министр инфраструктуры Украины сообщил о рассмотрении варианта закрытия железнодорожного сообщения с Россией
САП возбудила дело против сотрудников НАБУ
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала уголовное производство касательно действий сотрудников Национального антикоррупционного бюро
"Укрзализныця" покупает в России дорогие награды
"Укрзализныця" заказала в России изготовление наградных значков по 800 гривен за штуку
Угольная отрасль должна обеспечивать энергонезависимость Украины - Гройсман
Премьер Владимир Гройсман прокомментировал результаты правительственного совещания и напомнил, что неделю назад он потребовал план вывода угледобычи из кризиса
Нападение с кислотой на чиновницу: США резко отреагировали
В посольстве США прокомментировали нападение на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк
Правительство разработало пятилетнюю программу восстановления магистралей областного значения
Закатать в асфальт все ямы и ухабы. Владимир Гройсман пообещал, что через пару лет большинство областных центров Украины будут связаны между собой сетью качественных автомобильных дорог. Правительство разработало пятилетнюю программу реставрации магистралей областного значения