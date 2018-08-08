Обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению. Фото: krymr.com

Россия обостряет обстановку в Черном и Азовском морях, информирует штаб Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

"Мы четко понимаем, что угрозы по морскому направлению являются реальными, а обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению. Россия не отказалась от своих агрессивных намерений и ведет скоординированную гибридную войну против Украины, также и на море", - сообщает пресс-служба штаба ВМС в Facebook.

По данным ВМС, россияне наращивают свою группировку в Крыму, количественно и качественно увеличивают возможности своего Черноморского флота, значительно усилили морскую группировку пограничной службы ФСБ России.

"Все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер. Россией фактически оккупирована большая часть нашей исключительной (морской) экономической зоны и осуществляется ограбление украинских морских ресурсов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ВМС, в качестве скрытого элемента блокады проводится искусственные задержания в Керченском проливе и Азовском море судов, которые пользуются портами Украины.

Тем временем, 8 августа, на Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам.