8 августа в Украине появятся более тысячи новых семей, почти четверть из них распишутся в Киеве.

"В столице день бесконечной любви. 352 новых семей появятся сегодня в Киеве", - сообщил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко в Facebook.

Он отметил, что 08.08.2018 - это символ бесконечности и бесконечной любви.

По словам Куценко, только в Центральном ЗАГСе 8 августа распишутся 84 пары.

В то же время по всей Украине 8 августа запланировано бракосочетание 1,5 тысячи пар. В обычные дни – их почти вдвое меньше, около 900, сообщает ICTV.

Для сравнения, в прошлом году в магическую дату 07.07.2017 брак заключили вдвое больше молодоженов.

Нумерологи сообщают, что восьмерка – это действительно знак бесконечности. Однако смотреть советуют глубже, ведь на самом деле все цифры нужно плюсовать между собой. И вот если добавить 08.08 и 2018 - получим девятку.

В частности, по словам нумерологов, это прекрасный день для бракосочетания людей творческих, тех, кто любит свободу, самовыражение и такую же свободу готов дарить своему партнеру. К тому же, эта дата предвещает богатство и немалые деньги семье, а также – много детей.

Кроме того нумерологи рассказали, что дата свадьбы может рассказать о вашей семье.