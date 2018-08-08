Певица Светлана Лобода опубликовала в своей Instagram новое фото, которое понравилось далеко не всем ее подписчикам.

На фото Лобода позирует в шубе и леопардовом костюме.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 6 Авг 2018 в 9:24 PDT

"Не жарко?", "Пипец нарядец", "Что за чучело?", "Вид, как у наркомана", "Какой-то облезлый вид", - отметили комментаторы.