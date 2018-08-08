Лободу раскритиковали за странный наряд (фото) [ Редактировать ]
Певица Светлана Лобода опубликовала в своей Instagram новое фото, которое понравилось далеко не всем ее подписчикам.
На фото Лобода позирует в шубе и леопардовом костюме.
"Не жарко?", "Пипец нарядец", "Что за чучело?", "Вид, как у наркомана", "Какой-то облезлый вид", - отметили комментаторы.
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